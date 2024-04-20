Чоловік із Нідерландів помер після 613 днів «корони» — вірус мутував 50 разів

https://racurs.ua/ua/n194555-cholovik-iz-niderlandiv-pomer-pislya-613-dniv-korony-virus-mutuvav-50-raziv.html

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Голландський пенсіонер заразився варіантом Омікрону BA.1.17 у лютому 2022 року та лікувався в університетській лікарні Амстердама.

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Попри кілька вакцинацій проти Covid-19, на момент надходження до лікарні пацієнт не відповів на лікування антитілами.

Дослідники виявили, що вірус розвинув мутацію стійкості лише через 21 день після прийому препарату «Сотровімаб». Це означає, що вірус швидко адаптувався до активного інгредієнта для боротьби з ним, пише Bild.

У пацієнта було захворювання кісткового мозку, що вплинуло на його стовбурові клітини та еритроцити. Потім у нього також розвинулася лейкемія. Щоб лікування подіяло, йому довелося приймати звані імунодепресанти. Вони пригнічують імунну систему. Тому не зміг протидіяти вірусу з допомогою природних антитіл.

У розвитку стану пацієнта немає чогось нового для науки, але тривалість захворювання на 613 днів є екстраординарною.