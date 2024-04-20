Tesla оголосила про відкликання всіх пікапів Cybertruck через залипання педалі газу

https://racurs.ua/ua/n194554-tesla-ogolosyla-pro-vidklykannya-vsih-pikapiv-cybertruck-cherez-zalypannya-pedali-gazu.html

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Компанія Tesla оголосила про відкликання всіх електричних пікапів Cybertruck через небезпеку залипання педалі газу.

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При додатку значного зусилля накладка на педалі газу може зміститися і педаль може «залипнути» у внутрішній обробці, йдеться в оголошенні про відкликання, яке опубліковане Державною адміністрацією контролю безпеки на дорогах (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Як зазначає CNN, небезпека «залипання» педалі у Cybertruck раніше обговорювалася в соцмережах та на профільних форумах.

У NHTSA пояснили, що нестійке кріплення накладки спричинене несанкціонованою зміною технології складання Cybertruck на заводі в Остіні, штат Техас. Щоб спростити встановлення накладки на педаль, на автозаводі використовували мило. Залишки мила зменшили зчеплення деталей та конструкція стала менш надійною, ніж планувалося.

Усього відгуку підлягають 3878 пікапів, виготовлених Tesla з 13 листопада 2023 року по 4 квітня 2024 року. Майже всі ці електромобілі знаходяться в США.

Cybertruck — перша спроба Tesla вийти на ринок пікапів. Електропікапи збирають в Остіні, Техас.

Перший раз Cybertruck показали у листопаді 2019 року, Tesla планувала розпочати випуск електропікапів у 2021 році, але терміни зрушили на два роки.

Поставляти Cybertruck тим, хто зробив попередні замовлення, Tesla почала в кінці листопада 2023 року за ціною від 60 тис. 990 дол.