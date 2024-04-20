Сухопутні війська підтвердили, що армійці підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині

https://racurs.ua/ua/n194553-suhoputni-viyska-pidtverdyly-scho-armiyci-pidozruvani-u-vbyvstvi-policeyskogo-na-vinnychchyni.html

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У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині — військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

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Командування пообіцяло максимально сприяти всебічному та неупередженому розслідуванню вбивства поліцейського.

Злочинців досі не затримано, їхнє місцезнаходження уточнюється. Триває спецоперація, — речниця Нацполіції Олена Бережна.

28 ОМБР заявила, що нападники, які відкрили вогонь по поліцейських, не є її військовослужбовцями. Раніше цю інформацію поширила низка телеграм-каналів.

Наразі відомо, що загиблим правоохоронцем є 20-річний Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції.

Офіс Генпрокурора повідомив, що перевіряється причетність до вчинення злочину двох військових.