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Ракурс
Сухопутные силы подтвердили, что военные подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Сухопутные силы подтвердили, что военные подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

20 апр 2024, 15:11
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У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині — військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.


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Командування пообіцяло максимально сприяти всебічному та неупередженому розслідуванню вбивства поліцейського.

Злочинців досі не затримано, їхнє місцезнаходження уточнюється. Триває спецоперація, — речниця Нацполіції Олена Бережна.

28 ОМБР заявила, що нападники, які відкрили вогонь по поліцейських, не є її військовослужбовцями. Раніше цю інформацію поширила низка телеграм-каналів.

Наразі відомо, що загиблим правоохоронцем є 20-річний Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції.

Офіс Генпрокурора повідомив, що перевіряється причетність до вчинення злочину двох військових.

Нагадаємо, уночі двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині. Осіб, причетних до нападу, ймовірно, вже встановили.

У Гайсинському районі області працівники поліції зупинили для перевірки автівку. Двоє чоловіків, які там були, відкрили вогонь. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

Источник: Ракурс


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