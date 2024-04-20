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Сухопутные силы подтвердили, что военные подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Сухопутные силы подтвердили, что военные подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой областиhttps://racurs.ua/n194553-suhoputnye-sily-podtverdili-chto-voennye-podozrevautsya-v-ubiystve-policeyskogo-v-vinnickoy-oblasti.htmlРакурс
У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині — військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.
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Командування пообіцяло максимально сприяти всебічному та неупередженому розслідуванню вбивства поліцейського.
Злочинців досі не затримано, їхнє місцезнаходження уточнюється. Триває спецоперація, — речниця Нацполіції Олена Бережна.
28 ОМБР заявила, що нападники, які відкрили вогонь по поліцейських, не є її військовослужбовцями. Раніше цю інформацію поширила низка телеграм-каналів.
Наразі відомо, що загиблим правоохоронцем є 20-річний Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції.
Офіс Генпрокурора повідомив, що перевіряється причетність до вчинення злочину двох військових.
Нагадаємо, уночі двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині. Осіб, причетних до нападу, ймовірно, вже встановили.
У Гайсинському районі області працівники поліції зупинили для перевірки автівку. Двоє чоловіків, які там були, відкрили вогонь. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.
На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.