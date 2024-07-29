Ольга Харлан здобула першу медаль України на Олімпіаді-2024

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Ольга Харлан, фото: НОК України
Ольга Харлан здобула першу медаль України на Олімпіаді-2024https://racurs.ua/ua/n197791-olga-harlan-zdobula-pershu-medal-ukrayiny-na-olimpiadi-2024.htmlРакурс
Ольга Харлан принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі — перемогла у «бронзовому» матчі особистого турніру з фехтування на шаблях.
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Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».
Зазначається, що серед шаблісток у Парижі стартували три українки, дві з яких — Аліна Комащук та Олена Кравацька — вибули в першому раунді основної сітки.
Харлан же, здобувши впевнені перемоги над японкою Шіхомі Фукушимою (15:9), азербайджанкою Анною Баштою (15:6) та угоркою Анною Мартон (15:7), у поєдинку за місце у фіналі поступилася другому номеру світового рейтингу француженці Сарі Бальцер (7:15).
У «бронзовому» фіналі суперницею Харлан стала кореянка Чой Себін, котру українка здолала з результатом 15:14.
Здобута «бронза» стала восьмою медаллю Олімпійських ігор з фехтування в історії України та п’ятою медаллю в олімпійській кар'єрі Харлан — після «золота» 2008 року і «срібла» 2016 року у командному турнірі та двох бронзових нагород в особистих змаганнях (2012 і 2016 роки).
Таким чином, за кількістю нагород усіх ґатунків вона повторила олімпійський рекорд України, що досі належав плавчині Яні Клочковій, — п’ять медалей.
Джерело: «Суспільне.Спорт»