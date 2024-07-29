Пентагон розкрив деталі нового оборонного пакета для України на 1,5 млрд доларів

Україна отримає новий пакет допомоги від США на 1,5 млрд дол., фото: «Главком»

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Україна отримає від США додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

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Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Міноборони США.

Допомога включатиме:

пакет у 200 млн дол. у межах президентських повноважень зі скорочення озброєнь (тобто відповідне озброєння надійде безпосередньо зі складів армії США) для забезпечення України ключовими засобами, зокрема ракетами ППО; боєприпасами для РСЗВ та артилерії і протитанковою зброєю;

пакет у приблизно 1,5 млрд дол. в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

У межах пакету USAI на 1,5 млрд дол. Україна отримає:

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

боєприпаси ППО малої та середньої дальності;

ракети ППО RIM-7;

обладнання для радіоелектронної боротьби;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

важкі протитанкові керовані ракети TOW;

переносні протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

стрілецьку зброю;

вибухові речовини, обладнання та боєприпаси для підриву;

захищені системи зв’язку;

послуги комерційних супутникових зображень;

запчастини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.

Зазначається, що це вже 20-й пакет USAI Адміністрації президента США Джо Байдена та 62-й другий транш обладнання, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією, — наголошують у Пентагоні.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Білому дому оголосили про пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень.