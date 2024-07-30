Венесуэла в огне после «победы» на выборах президента Мадуро

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Ракурс

У Венесуелі спалахнули протести через перемогу президента Мадуро, який переобрався на третій шестирічний термін.

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Він відкинув міжнародну критику та сумніви щодо результатів виборів. Кандидат від опозиції каже, що виграв він.

Сили безпеки застосували сльозогінний газ проти протестувальників, які вийшли на вулиці з гаслами «Свободу!», «Цей уряд впаде!» і навіть повалили кілька статуй Уго Чавеса — попередника Мадуро, який був президентом 14 років до своєї смерті від раку у 2013-му.

Одну зі статуй повалили у Коро, столиці штату Фалькон. Серед протестувальників і силовиків уже є постраждалі.

Наступник Чавесе, 61-річний Мадуро, заявив, що у Венесуелі відбулася спроба «державного перевороту фашистського та контрреволюційного характеру».

Натомість кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес оголосив, що має докази своєї перемоги на виборах.

Попередні вибори президента також супроводжувалися масовими протестами, Мадуро відстороняли від влади й проголошували президентом опозиціонера Хуана Ґуайдо, але зрештою це нічим не завершилось.

Ніколас Мадуро — союзник кремлівського фюрера владіміра путіна і підтримує війну проти України.

Венесуела відкликала дипломатів з деяких країн, зокрема з Аргентини й Перу, за критику результатів виборів і Мадуро — це назвали «втручанням у внутрішні справи країни».