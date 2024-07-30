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Командование прокомментировало фейк Безуглой о переформатировании и ликвидации десантно-штурмовых войск

Командование прокомментировало фейк Безуглой о переформатировании и ликвидации десантно-штурмовых войск

30 июл 2024, 09:56
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Командування прокоментувало фейк нардепа-«слуги» Мар’яни Безуглої про нібито переформатування та ліквідацію десантно-штурмових військ.


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Такий інформаційний вкид у Командуванні ДШВ оцінили як психологічний тиск на особовий склад Десантно-штурмових військ з метою зниження їх боєздатності та значущості у цій війні.

Частина медіа заявили про такі наміри з посиланням на пост Безуглої у Фейсбук. Там вона написала про нібито існуючі плани щодо переформування бригад Десантно-штурмових військ в штурмові бригади Сухопутних військ та ліквідації Десантно-штурмових військ, як окремого роду Збройних сил України.

У Командуванні ДШВ підкреслити, що десантно-штурмові війська залишаються невід'ємною і самостійною складовою Збройних сил України та продовжать розвиватися як окремий рід військ, що закріплено у Візії ДШВ та Стратегії розвитку Десантно-штурмових військ Збройних сил України до 2035 року.

Источник: Ракурс


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