Германия намерена вывезти немцев из Ливана из-за новой эскалации на Ближнем Востоке

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МЗС Німеччини збирається вивезти німців з Лівану на кораблях через чергову ескалацію на Близькому Сході.

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27 липня бойовики терористичного угруповання «Хезболла» обстріляли село Мадждаль-Шамс, розташоване на підконтрольних Ізраїлю Голанських висотах.

Ракета з 53-кілограмовим бойовим зарядом упала поряд із футбольним полем, на якому проходив матч дитячих команд. Щонайменше 12 людей загинули, десятки отримали тяжкі поранення.

Влада Ізраїлю анонсувала заходи у відповідь. Так, прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху заявив, що «відповідь буде — і вона буде жорсткою». Після цього у кризовому центрі Міністерства закордонних справ Німеччини почали розробляти план евакуації громадян ФРН із Лівану.

З жовтня 2023 року щодо німецьких громадян діє рекомендація залишити Ліван та не приїжджати туди. Наразі уряд Німеччини вкотре закликав громадян залишити цю країну. Проте щонайменше 1400 громадян ФРН залишаються у Лівані.

Ситуація в Лівані вже кілька тижнів є першою темою для обговорення на нарадах кризових груп, — розповіла BILD голова Центру кризового реагування МЗС ФРН Манья Клізе.

У Берліні вважають, що евакуювати громадян Німеччини на літаку у разі початку війни небезпечно, шлях суходолом через Сирію закритий, тому залишається лише один варіант — порт у Бейруті, який, однак, у 2020 році був повністю зруйнований внаслідок потужного вибуху. Реконструкція морської гавані все ще продовжується.

Попри це, за інформацією BILD, влада ФРН розглядає варіант евакуації громадян морем як основний. Планується, що людей переправлять на Кіпр, а звідти вже полетять далі.