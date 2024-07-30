Командира 80 ДШБ уволили за спор с командованием, - СМИ

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Ракурс

Командира 80 десантно-штурмової бригади Еміля Ішкулова звільнили за суперечку з командуванням. Той був проти, аби бійців, що перебували на відновленні, відправляли на певний напрямок.

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Про це пише «Бабель», покликаючись на власні джерела у ЗСУ. Видання пише, що новим командиром 80 ОДШБр стане Павло Розлач — екскомандир 82 десантно-штурмової бригади.

Напередодні в соцмережах зʼявилося звернення командирів батальйонів і рот 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ з вимогою залишити на посаді командира бригади Ішкулова. Нині полковник вже передає справи новому командиру бригади.

Джерела «Бабеля» розповідають, що Ішкулова знімають через відмову виконувати завдання від Командування ДШВ, яке комбриг назвав нереалістичним. Через розголос КДШВ повідомило, що полковника не знімають, а переводять на вищу посаду.

ДШВ повідомили, що наступним командиром стане грамотний бойовий офіцер, повний лицар ордена Богдана Хмельницького. За інформацією джерела «Бабеля», це Павло Розлач — комбриг 82 десантно-штурмової бригади.

Павлу Розлачу 36 років. Він кадровий військовий, навчався в Чернігівському військовому ліцеї, потім в Одеському інституті сухопутних військ. Учасник АТО з 2014 року. У 2019 році він звільнився в запас, став приватним підприємцем і побудував на Житомирщині акваферму. За два роки повернувся до армії й відтоді служив командиром однієї з батальйонно-тактичних груп 80 окремої бригади ДШВ, на базі якої згодом створили 82 бригадую

Розлача нібито зняли з посади комбрига 82 бригади фактично за те саме, що зараз зробив Ішкулов, і призначили на штабну посаду в Командуванні ДШВ. Звідси він і прийшов на посаду комбрига 80 бригади.