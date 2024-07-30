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Ракурс
Пожар на заводе «НПО Автоматики». Фото: РосСМИ

Масштабный пожар возник на оборонном заводе в российском Екатеринбурге (ВИДЕО)

30 июл 2024, 18:19
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Масштабна пожежа виникла в російському Єкатеринбурзі у вівторок, 30 липня.


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Загорівся один із корпусів оборонного заводу «НВО автоматики імені академіка Н. А. Семихатова». Площа пожежі сягнула 1 тис. кв. м. Густий чорний дим видно з багатьох куточків міста. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Зазначається, що це підприємство входить у склад «Роскосмосу» й, зокрема, виготовляє електроніку для ракетно-космічної техніки, а також системи управління міжконтинентальних балістичних ракет.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій рф заявили про загоряння покрівлі восьмиповерхового цеху з хімічною продукцією.

Пожежа на заводі «НВО Автоматики». Фото: РосЗМІ

Пожежа на заводі «НВО Автоматики». Фото: РосЗМІ

Пожежа на заводі «НВО Автоматики». Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, 16 липня українські безпілотники атакували Кореневський завод низьковольтної апаратури у Курській області рф. Дах будівлі був зруйнований, а усередині цехів усе вигоріло.

Источник: Ракурс


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