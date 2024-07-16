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Ракурс
Наслідки удару БпЛА по заводу в Курській області. Фото: Олексій Смирнов

Все вигоріло — росіяни показали наслідки удару БпЛА по заводу в Курській області

16 лип 2024, 14:19
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Наслідки удару безпілотника по заводу в Курській області показала російська влада.


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Внаслідок вибуху та пожежі, яка виникла після нього, дах будівлі зруйнований, а усередині цехів усе вигоріло. На місці інциденту зараз працює комісія, яка оцінює наслідки пожежі. Про це виконувач обов’язків губернатора Курської області рф Олексій Смирнов повідомив у Telegram.

За словами представника диктатури, пожежу, що виникла після атаки українського коптера, загасили. До її ліквідації залучалися спецтехніка та рятувальники з двох районів.

Як відомо, Кореневський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей російської промисловості.

Наслідки удару БпЛА по заводу в Курській області. Фото: Олексій Смирнов

Наслідки удару БпЛА по заводу в Курській області. Фото: Олексій Смирнов

Наслідки удару БпЛА по заводу в Курській області. Фото: Олексій Смирнов

Наслідки удару БпЛА по заводу в Курській області. Фото: Олексій Смирнов

Нагадаємо, 16 липня БпЛА скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у селищі Коренево Курської області росії. Площа пожежі в одному з технологічних цехів сягнула 400 кв. м. До боротьби із загорянням залучали пожежні розрахунки із двох районів.

Джерело: Ракурс


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