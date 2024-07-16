Последствия удара БПЛА по заводу в Курской области. Фото: Алексей Смирнов

https://racurs.ua/n197342-vse-vygorelo-rossiyane-pokazali-posledstviya-udara-bpla-po-zavodu-v-kurskoy-oblasti.html

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Наслідки удару безпілотника по заводу в Курській області показала російська влада.

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Внаслідок вибуху та пожежі, яка виникла після нього, дах будівлі зруйнований, а усередині цехів усе вигоріло. На місці інциденту зараз працює комісія, яка оцінює наслідки пожежі. Про це виконувач обов’язків губернатора Курської області рф Олексій Смирнов повідомив у Telegram.

За словами представника диктатури, пожежу, що виникла після атаки українського коптера, загасили. До її ліквідації залучалися спецтехніка та рятувальники з двох районів.

Як відомо, Кореневський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей російської промисловості.

Нагадаємо, 16 липня БпЛА скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у селищі Коренево Курської області росії. Площа пожежі в одному з технологічних цехів сягнула 400 кв. м. До боротьби із загорянням залучали пожежні розрахунки із двох районів.