Израиль нанес авиаудару по Бейруту. Фото:

https://racurs.ua/n197827-izrail-nanes-moschnyy-udar-po-stolice-livana-foto-posledstviy.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по Бейруту — столиці Лівану.

.

Атака з повітря була здійснена у вівторок, 30 липня. Метою удару була ліквідація високопоставленого члена «Хезболли» Фуада Шукра, який відповідальний за вбитих внаслідок ракетного удару дітей в Мадждаль-Шамсі. За непідтвердженими даними, мета ізраїльтян була досягнута.

Удар припав на південне передмістя Бейруту. Інформації про жертв серед мирного населення поки що немає. Є руйнування будівель.

Шукр, також відомий як Хадж Мохсін, є старшим радником лідера угруповання Хасана Насралли. Кілька років тому Ізраїль назвав його очільником проекту високоточних ракет «Хезболли».

Як відомо, внаслідок удару по ізраїльському селі Мадждаль-Шамс 27 липня загинуло 12 дітей — підлітків від 10 до 12 років. Ще понад 40 осіб було поранено. Тоді під вогнем опинилося футбольне поле.

Нагадаємо, 29 липня президент Туреччини Ерджеп Таїіп Ердоган заявив, що турецька армія «може увійти в Ізраїль», як вона зробила це раніше в Лівії і Нагірному Карабасі.

Після цього ізраїльський міністр закордонних справ Ісраель Кац заявив, що «Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль», тому йому «треба згадати, чим це закінчилося».