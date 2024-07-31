Армия рф давит на всех направлениях фронта в Украине. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n197832-vrag-davit-po-vsem-napravleniyam-genshtab-nazval-samyy-tyajelyy-uchastok-fronta.html

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Російська армія не припиняє штурми українських позицій — протягом минулої доби відбулося 144 бойові зіткнення. Найбільше атак було відбито на Покровському напрямку — тут росіяни намагалися прорвати оборону 48 разів. Ще 23 штурми були зупинено на Торецькому напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 31 липня.

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На Лиманському напрямку українські війська відбили 18 атак, а на Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 16 російських штурмів. Ще 12 спроб противника просунутися вперед було зупинено на Краматорському напрямку. Сім та шість ворожих штурмів були невдалими для росіян на Куп’янському та Харківському напрямках відповідно.

По п’ять ворожих атак відбили українські захисники на Времівському та Оріхівському напрямках, а на Сіверському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки.

В Генштабі зазначили, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1 тис. 60 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 52 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, 30 липня в мережі з’явилася інформація про захід ворога до Торецька, втім, це не відповідає дійсності. У РНБО заявили, що місто Торецьк Донецької області контролюється Силами оборони України. Російських окупантів немає у місті, але в Торецьк намагалася зайти диверсійно-розвідувальна група загарбників.