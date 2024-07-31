ГУР завершило масштабную кибератаку на российский финсектор. Фото:

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Ракурс

Головне управління розвідки завершило масштабну кібератаку на фінансовий сектор росії.

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Надвечір 30 липня кіберфахівці ГУР Міноборони України завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру росіян, уразивши критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних. Про це повідомило видання «Бабель» із посиланням на джерела.

Атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком. Також була паралізована робота провайдерів телекомунікаційних послуг, національних платіжних систем, соціальних мереж та месенджерів, урядових ресурсів та десятки інших сервісів.

Зазначається, що уражено зокрема, ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак «Барс», Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк «Дом. рф» та Банк росії. Також «лягли» ресурси Міністерства оборони росії, Міністерства внутрішніх справ та ФНС.

Станом на вечір 30 липня росіяни не змогли відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Збої досі спостерігаються в роботі веб-ресурсів Міноборони, МВС та ФНС.

Нагадаємо, 27 липня кіберфахівці зуміли уразити брокерські застосунки й банкомати в росії, внаслідок чого громадяни країни-агресора не могли зняти готівку.

Джерело: «Бабель»