Нападение на представителя ТЦК в Ворохте. Скриншот с видео

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Ракурс

Напад на представника ТЦК у Ворохті на Прикарпатті розслідують правоохоронці.

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Поліція оголосила про підозру чотирьом жителям курортного селища за побиття військовослужбовця Територіального центру комплектування та пошкодження його автомобіля. Їх підозрюють за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Про це повідомили в Нацполіції та прокуратурі.

Зазначається, що наймолодшому підозрюваному — 20 років. Невдовзі суд обиратиме фігурантам запобіжні заходи.

Крім того, як поінформували правоохоронці, СБУ спільно зі спецпризначенцями Нацполіції КОРД провели десятки обшуків на території Ворохтянської громади. Прокуратура вирішує питання щодо оголошення підозри іншим фігурантам.

Нагадаємо, 4 липня у Ворохті виник конфлікт між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК. Цивільні протестували проти блокпосту, який встановили військкоми при в’їзді в селище. Заявляли, що цей блокпост заважає курортному бізнесу, який є єдиним заробітком місцевих жителів. У ході протесту виник конфлікт.

В ОК «Захід» заявили про напад на військовослужбовця Територіального центру комплектування й пошкодження його автомобіля. Повідомлялося, що військовослужбовець був поранений та воював. У ТЦК заявляли, що їм не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі.