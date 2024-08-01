Повреждена железнодорожная станция в Харьковской области. Фото: «Укрзализныця»

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Російська армія знову атакувала українську залізничну інфраструктуру.

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Вночі 1 серпня загарбники завдали ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй надали першу медичну допомогу, від госпіталізації постраждала відмовилася. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Російський удар пошкодив два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

Залізничники відзначили, що до графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

Нагадаємо, вночі 20 липня російська армія здійснила атаку на залізницю у Харківській області. Тоді четверо залізничників отримали незначні поранення, а будівлі та рухомий склад були ушкоджені.