Израиль уничтожил командующего военным крылом ХАМАСа. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача військовим крилом ХАМАС Мухаммада Дейфа.

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Топ-бойовика знищили ще 13 липня внаслідок авіаційного удару по Сектору Газа. У ЦАХАЛ заявили, що отримали розвідувальні дані, які підтверджують смерть Дейфа. Про це повідомило видання Times of Israel.

А міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ліквідація високопосадовця ХАМАСу — це великий крок на шляху до викорінення угруповання.

Вбивство головного вбивці Мухаммеда Дейфа, «Бен Ладена з Гази», 13 липня 2024 року — великий крок на шляху до викорінення ХАМАС як військової та урядової організації та до досягнення поставлених нами цілей війни, — написав він у соціальній мережі Х.

Як відомо, 58-річний Дейф командував бригадами «Із ад-Дін аль-Кассам» понад 20 років. Цей бойовик тривалий час був одним із найбільш розшукуваних Ізраїлем терористів. В ЦАХАЛ вважають, що саме він був організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, 31 липня в Тегерані ліквідували одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханію. Сталося це внаслідок високоточного авіаційного удару по столиці Ірану.

Наразі невідомо, яку зброю використав для цього Ізраїль. Видання TWZ поінформувало, що Ханію могли знищити мініатюрним дроном типу Lanius від Elbit, який вперше був показаний у 2022 році. Також не виключається варіант, що для удару могли застосувати крилату ракету підводного базування Popeye Turbo з дальністю 1 тис. 500 км, якими оснащені субмарини класу Dolphin. Третій варіант — це авіаційна ракетна атака з використанням винищувачів, наприклад, F-35I.