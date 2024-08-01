Спортсменка из Италии на Олимпиаде отказалась от боя против алжирки, не прошедшей «тест на пол»

https://racurs.ua/n197883-sportsmenka-iz-italii-na-olimpiade-otkazalas-ot-boya-protiv-aljirki-ne-proshedshey-test-na-pol.html

Ракурс

На Олімпійських іграх у Парижі розгорівся гендерний скандал у жіночому боксі через поєдинок 1/8 фіналу між алжиркою Імане Хеліф та італійкою Анжелою Каріні.

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Річ у тім, що Хеліф є біологічним чоловіком. У 2023 році Імане провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

25-річна італійка сама зупинила бій. Каріні скинула шолом на підлогу та вигукнула:

Це несправедливо!

Рефері за офіційною процедурою підняв руку Хеліф догори, вказуючи на переможця двобою.

Після поєдинку Каріні розповіла, що ніколи не відчувала таких сильних ударів.

Прем'єрка Італії Мелоні заявила, що спортсменок з чоловічими генетичними характеристиками не повинні допускати до жіночих змагань.

Хеліф є однією із двох боксерок, яким дозволили битися на Олімпійських іграх, попри те, що минулого року її дискваліфікували на жіночому чемпіонаті світу через провал тестів приналежність до статі.

Time уточнює, що Хеліф ніколи не ідентифікувала себе чоловіком, трансгендером чи інтерсексуалом.

У мене розбите серце. Я вийшла на ринг, щоб вшанувати свого батька. Мені багато разів казали, що я воїн, але я вважала за краще зупинитися заради свого здоров’я. Я ніколи не відчувала такого удару, — сказала Каріні.

Після завершення бою спортсменка розплакалася.