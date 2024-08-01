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Удачный обмен заключенными между странами Запада и московитами Байден назвал подвигом дипломатии
Удачный обмен заключенными между странами Запада и московитами Байден назвал подвигом дипломатииhttps://racurs.ua/n197884-udachnyy-obmen-zakluchennymi-mejdu-stranami-zapada-i-moskovitami-bayden-nazval-podvigom-diplomatii.htmlРакурс
Президент США Джо Байден офіційно заявив про вдалий обмін ув’язненими між рф та країнами Заходу.
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Відповідну заяву Байдена опублікував Білий дім,
Сьогодні троє американських громадян і один власник американської ґрін-карти, які були несправедливо ув’язнені в Росії, нарешті повертаються додому: Пол Вілан, Еван Гершкович, Алсу Курмашева і Володимир Кара-Мурза, — заявив американський лідер.
Їхнє повернення президент США назвав «подвигом дипломатії».
Загалом ми домовилися про звільнення 16 осіб із росії, включаючи п’ятьох німців і сімох громадян росії, які були політичними в’язнями у своїй країні.
Деякі з цих жінок і чоловіків роками несправедливо утримувалися у в’язниці. Усі вони пережили неймовірні страждання і невизначеність. Сьогодні їхні страждання закінчилися, — сказав глава Білого дому.
Нагадаємо, крім трьох американців та одного власника американської грін-карти, росія віддала також іще пʼятьох німців і сімох своїх громадян.
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