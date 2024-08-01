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Ракурс
Вдалий обмін ув’язненими між країнами Заходу та московитами Байден назвав подвигом дипломатії

Вдалий обмін ув’язненими між країнами Заходу та московитами Байден назвав подвигом дипломатії

1 сер 2024, 19:26
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Президент США Джо Байден офіційно заявив про вдалий обмін ув’язненими між рф та країнами Заходу.


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Відповідну заяву Байдена опублікував Білий дім,

Сьогодні троє американських громадян і один власник американської ґрін-карти, які були несправедливо ув’язнені в Росії, нарешті повертаються додому: Пол Вілан, Еван Гершкович, Алсу Курмашева і Володимир Кара-Мурза, — заявив американський лідер.

Їхнє повернення президент США назвав «подвигом дипломатії».

Загалом ми домовилися про звільнення 16 осіб із росії, включаючи п’ятьох німців і сімох громадян росії, які були політичними в’язнями у своїй країні.

Деякі з цих жінок і чоловіків роками несправедливо утримувалися у в’язниці. Усі вони пережили неймовірні страждання і невизначеність. Сьогодні їхні страждання закінчилися, — сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, крім трьох американців та одного власника американської грін-карти, росія віддала також іще пʼятьох німців і сімох своїх громадян.

Джерело: Ракурс


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