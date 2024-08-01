Наймасштабніший обмін з часів Другої світової війни — The Insider опублікував список

https://racurs.ua/ua/n197881-naymasshtabnishyy-obmin-mij-zahodom-ta-moskovytamy-z-chasiv-drugoyi-svitovoyi-viyny-the-insider.html

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Туреччина заявила про посередництво між рф та Заходом в масштабному обміні ув’язненими. Звільнено 26 людей.

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Літаки, які привезли людей на обмін, приземлилися в міжнародному аеропорту Есенбога.

У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані росії, 13 ув’язнених — Німеччині, три ув’язнені — США і три — Туреччині загалом 7 літаками, 2 літаками з США і по одному літаку з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та росії, — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Видання The Insider опублікувало список.

До Європи та США вирушили:

Еван Гершкович (кореспондент The Wall Street Journal, «обвинувачувався» рф у шпигунстві);

Пол Вілан (колишній американський морпіх, «обвинувачувався» рф у шпигунстві);

Ріко Крігер (громадянин Німеччини, ексбоєць полку Каліноўскага, засуджений у білорусі до страти);

Кевін Лік (школяр, громадянин Німеччини та рф, «обвинувачувався» у шпигунстві);

Патрік Шебель (громадянин Німеччини, «обвинувачувався» у спробі ввезення до рф цукерок з марихуаною);

Герман Мойжес (юрист, керуючий партнер групи компаній «Аверс Німеччина», яка надавала росіянам допомогу з отриманням ВНП у Європі, «обвинувачувався» в рф у держзраді);

Демурі (Дітер) Воронін (громадянин росії і Німеччини, «обвинувачувався» у держзраді за передачу університету в Цюриху інформації про російських військових у Сирії);

Владімір Кара-Мурза, Ілья Яшин і Андрєй Півоваров (російські опозиціонери, засуджені за антивоєнну позицію);

Олєг Орлов (співзасновник правозахисного центру «Меморіал», засуджений за антивоєнну позицію);

Саша Скочиленко (російська художниця, засуджена за антивоєнну позицію);

Алсу Курмашева (журналістка татаро-башкирської служби «Радіо Свобода», засуджена за антивоєнну позицію);

Лілія Чанишева, Ксєнія Фадєєва і Вадім Останін (засуджені координатори штабів Навального).

До росії повертаються: