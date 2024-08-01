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Наймасштабніший обмін з часів Другої світової війни — The Insider опублікував список

Наймасштабніший обмін між Заходом та московитами з часів Другої світової війни — The Insider опублікував список

1 сер 2024, 17:58
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Туреччина заявила про посередництво між рф та Заходом в масштабному обміні ув’язненими. Звільнено 26 людей.


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Літаки, які привезли людей на обмін, приземлилися в міжнародному аеропорту Есенбога.

У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані росії, 13 ув’язнених — Німеччині, три ув’язнені — США і три — Туреччині загалом 7 літаками, 2 літаками з США і по одному літаку з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та росії, — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Видання The Insider опублікувало список.

До Європи та США вирушили:

  • Еван Гершкович (кореспондент The Wall Street Journal, «обвинувачувався» рф у шпигунстві);

  • Пол Вілан (колишній американський морпіх, «обвинувачувався» рф у шпигунстві);

  • Ріко Крігер (громадянин Німеччини, ексбоєць полку Каліноўскага, засуджений у білорусі до страти);
  • Кевін Лік (школяр, громадянин Німеччини та рф, «обвинувачувався» у шпигунстві);
  • Патрік Шебель (громадянин Німеччини, «обвинувачувався» у спробі ввезення до рф цукерок з марихуаною);
  • Герман Мойжес (юрист, керуючий партнер групи компаній «Аверс Німеччина», яка надавала росіянам допомогу з отриманням ВНП у Європі, «обвинувачувався» в рф у держзраді);
  • Демурі (Дітер) Воронін (громадянин росії і Німеччини, «обвинувачувався» у держзраді за передачу університету в Цюриху інформації про російських військових у Сирії);
  • Владімір Кара-Мурза, Ілья Яшин і Андрєй Півоваров (російські опозиціонери, засуджені за антивоєнну позицію);
  • Олєг Орлов (співзасновник правозахисного центру «Меморіал», засуджений за антивоєнну позицію);
  • Саша Скочиленко (російська художниця, засуджена за антивоєнну позицію);
  • Алсу Курмашева (журналістка татаро-башкирської служби «Радіо Свобода», засуджена за антивоєнну позицію);
  • Лілія Чанишева, Ксєнія Фадєєва і Вадім Останін (засуджені координатори штабів Навального).

До росії повертаються:

  • Вадім Красіков (співробітник спецпідрозділу ФСБ, який займається політичними вбивствами, засуджений у Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі);
  • Владіслав Клюшин (підрядник російських силових міністерств, засуджений у США за інсайдерську торгівлю акціями);
  • Алєксандр Винник (ІТ-фахівець, засуджений у США за відмивання $4 млрд через криптобіржі);
  • Максім Марченко і Вадім Конощенко (засуджені за обхід американських санкцій проти рф);
  • Роман Селезньов (кібершахрай, засуджений у США);
  • Артьом і Анна Дульцеви (засуджені у Словенії за шпигунство);
  • Міхаіл Мікушін (дослідник з Університету Тромсе у Норвегії, засуджений за шпигунство);
  • Павєл (Пабло) Рубцов (іспанський журналіст російського походження, засуджений у Польщі за шпигунство та співпрацю з ГРУ рф).

Джерело: Ракурс


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