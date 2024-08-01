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Силы обороны ликвидировали опытную ДРГ - в ней было два майора, два капитана и старший лейтенант
Силы обороны ликвидировали опытную ДРГ — в ней было два майора, два капитана и старший лейтенант (ФОТО 18+)https://racurs.ua/n197890-sily-oborony-likvidirovali-opytnuu-drg-v-ney-bylo-dva-mayora-dva-kapitana-i-starshiy-leytenant.htmlРакурс
Сили оборони ліквідували досвідчену ДРГ біля кордону — у ній було два майори, два капітани та старший лейтенант.
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Згідно з повідомленнями у мережі, ДРГ діяла у Семенівському районі на Чернігівщині. Вони були добре оснащені. Група складалася з досвідчених офіцерів.
Цю групу ліквідувала група добровольців з розвідбату Сухопутних військ, написав журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела.
28 липня біля села Мхи Семенівського району Чернігівської області розвідгрупа зі складу одного з розвідувальних батальйонів сухопутних військ ЗС України під час пошукових дій у лісовому масиві знайшла та атакувала російську диверсійну групу.
Росіяни мали якісне спорядження, були одягнуті у кафуляжну форму, автомати у кожного були з оптичними прицілами та глушниками, велика кількість боєприпасів, вони були готові до бою.
Один з ліквідованих після поранення у ногу встиг накласти собі якісний турнікет — у цієї групи були сучасні аптечки, без джгутів Есмарха, які росіяни видають по штату своїй звичайній «одноразовій» піхоті.
Знайти диверсійну групу у глухому лісі за відсутності щільної лінії фронту — це все одне що знайти голку у копиці сіна, а знищити за таких умов групу — значить проявити надзвичайні здібності.
Бій група на групу відбувався на короткій дистанції, у щільному лісовому масиві, допомога до наших бійців не могла дійти швидко, все вирішили високий рівень вогневої підготовки, правильна тактика, а головне — характер українських воїнів, які рішуче пішли вперед, діяли злагоджено як одна команда.
Під час бою російські війська намагались надати вогневу підтримку диверсантам. Групу «Сенежа» підтримали кілька дронів та артилерійська батарея, які діяли з території Брянської області.
Але підрозділи ОК «Північ» завдали у відповідь кілька точних ударів по позиціях на території рф, ворог зазнав втрат і російська артилерія була подавлена, уражена одна гармата.
Під час бою на місці було знищено 5 російських диверсантів, ще один поранений росіянин намагався втекти, але далеко не пройшов та стік кров’ю.
Згідно з даними з російських джерел, у складі знищеної групи були тільки офіцери, три з них у званні майорів, один капітан, один — старший лейтенант. Звання та ім’я шостого уточнюється.
«Сенеж» — це еліта еліт російської армії, найкращі з найкращих, після ретельного відбору.
Росіян знищила українська розвідгрупа, яка складається із добровольців, які мобілізувались у 2022 році, та пройшли якісну підготовку.
Це не перший бій цієї нашої розвідгрупи з російськими диверсантами, пише Бутусов.
Російські ССО публікують відео, як їхні групи діють у прикордонних районах України. З їхніми групами були раніше контакти, ворог мав втрати.
Але 28 липня вперше така група була знищена у повному складі.
Порядок та організація контрдиверсійних заходів ОК «Північ» у даному районі, порядок дій, підготовка та тактика розвідгрупи нашого розвідбата заслуговують на вивчення та розповсюдження досвіду по усьому фронту, вважає Бутусов.
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