Сили оборони ліквідували досвідчену ДРГ біля кордону - у ній було два майори, два капітани та старший лейтенант

https://racurs.ua/ua/n197890-syly-oborony-likviduvaly-dosvidchenu-drg-bilya-kordonu-u-niy-bulo-dva-mayory-dva-kapitany.html

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Сили оборони ліквідували досвідчену ДРГ біля кордону — у ній було два майори, два капітани та старший лейтенант.

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Згідно з повідомленнями у мережі, ДРГ діяла у Семенівському районі на Чернігівщині. Вони були добре оснащені. Група складалася з досвідчених офіцерів.

Цю групу ліквідувала група добровольців з розвідбату Сухопутних військ, написав журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела.

28 липня біля села Мхи Семенівського району Чернігівської області розвідгрупа зі складу одного з розвідувальних батальйонів сухопутних військ ЗС України під час пошукових дій у лісовому масиві знайшла та атакувала російську диверсійну групу.