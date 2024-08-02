Евросоюз разрабатывает стратегию поддержки Украины на случай переизбрания Дональда Трампа. Фото:

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Європейський Союз розробляє стратегію підтримки України на випадок переобрання президентом США Дональда Трампа.

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Європейська комісія створила спеціальну групу чиновників для підготовки до можливого президенства Дональда Трампа. У Брюсселі розробляють стратегії на можливу різку зміну курсу Вашингтона в питаннях, які стосуються підтримки України. Про це повідомило Financial Times.

Водночас новостворена група також оцінює вплив можливої перемоги Камали Гарріс на американських виборах.

В ЄС сильно стурбовані щодо можливого повернення Трампа, бо Білий дім при його керівництві може припинити військову допомогу Україні.

Брюссель глибоко стурбований тим, що Трамп може використати свій другий президентський термін для запровадження болючих тарифів на експорт з ЄС, припинення військової та фінансової підтримки України з боку США та примушення Києва погодитися на умови Москви щодо припинення війни, — пише FT.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори президента США, які заплановані на листопад 2024 року, матимуть значний вплив на сподівання України на мир. Офіс президента у липні вже зв’язувався з передвиборчими штабами Дональда Трампа та віце-президента США Камали Харріс.

Джерело: Financial Times