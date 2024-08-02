Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной. Фото:

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Туреччина ратифікувала угоду з Україною про зону вільної торгівлі.

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Цю домовленість підписали 3 лютого 2022 року, але турецький президент Реджеп Таїп Ердоган схвалив угоду та додатки до неї лише 1 серпня цього року. Про це повідомило видання Daily News Hurriyet.

Глава Мінторгівлі Туреччини Омер Болат після зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром України Юлією Свириденко заявив, що обсяг двосторонньої торгівлі Анкари та Києва в минулому році становив 7,3 млрд дол.

За його словами, очікується, що зона вільної торгівлі збільшить обсяги до 10 млрд дол. за короткий період. Турецький міністр додав, що країни продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

Також він додав, що компанії з Туреччини братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали в Стамбулі в січні 2024 року.

Нагадаємо, у квітні Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною, проте запровадив нові обмеження на рівень імпорту. Якщо рівень імпорту м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи та меду перевищить середній обсяг імпорту, то негайно будуть запроваджені обмеження.

Джерело: Daily News Hurriyet