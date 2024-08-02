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Рашисты бросили своего раненого товарища, скриншот видео
Убегающие рашисты бросили ноши с раненым товарищем на обочине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197914-ubegauschie-reshisty-brosili-noshi-s-ranenym-tovarischem-na-obochine-video.htmlРакурс
Український розвідувальний безпілотник зафіксував, як група ворожих піхотинців накивала п’ятами, залишивши ноші з пораненим «собратом».
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Відповідне відео сьогодні, 2 серпня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Своя шкура ближча до тіла — «трьохсотого» кинули на узбіччі «за ненадобностью», — вказано в описі відео.
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