Український розвідувальний безпілотник зафіксував, як група ворожих піхотинців накивала п’ятами, залишивши ноші з пораненим «собратом».

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Відповідне відео сьогодні, 2 серпня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Своя шкура ближча до тіла — «трьохсотого» кинули на узбіччі «за ненадобностью», — вказано в описі відео.