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Рашисти кинули свого пораненого товариша, скріншот відео
Тікаючі рашисти кинули ноші з пораненим товаришем на узбіччі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197914-tikauchi-rashysty-kynuly-noshi-z-poranenym-tovaryshem-na-uzbichchi-video.htmlРакурс
Український розвідувальний безпілотник зафіксував, як група ворожих піхотинців накивала п’ятами, залишивши ноші з пораненим «собратом».
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Відповідне відео сьогодні, 2 серпня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Своя шкура ближча до тіла — «трьохсотого» кинули на узбіччі «за ненадобностью», — вказано в описі відео.