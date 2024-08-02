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Ракурс
Рашисти кинули свого пораненого товариша, скріншот відео

Тікаючі рашисти кинули ноші з пораненим товаришем на узбіччі (ВІДЕО)

2 сер 2024, 20:25
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Український розвідувальний безпілотник зафіксував, як група ворожих піхотинців накивала п’ятами, залишивши ноші з пораненим «собратом».


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Відповідне відео сьогодні, 2 серпня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Своя шкура ближча до тіла — «трьохсотого» кинули на узбіччі «за ненадобностью», — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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