Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрывы на аэродроме «Морозовск» в рф, фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил удар по российскому военному аэродрому «Морозовск»

3 авг 2024, 10:32
999

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по важливих об'єктах російських загарбників.


.

Так, в ніч на сьогодні, 3 серпня, українські військові завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області рф. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби, — розповіли у Генштабі. — Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється.

Зазначається, що завдання було виконане силами та засобами СБУ та ГУР у взаємодії із ЗСУ.

Також Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами, — додали у Генштабі.

Більш детальні результати ураження наразі уточнюються.

Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України, — резюмували у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров