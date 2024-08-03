Генштаб ВСУ подтвердил удар по российскому военному аэродрому «Морозовск»https://racurs.ua/n197925-genshtab-vsu-podtverdil-udar-po-rossiyskomu-voennomu-aerodromu-morozovsk.htmlРакурс
Сили оборони України продовжують завдавати ударів по важливих об'єктах російських загарбників.
Так, в ніч на сьогодні, 3 серпня, українські військові завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області рф. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби, — розповіли у Генштабі. — Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється.
Зазначається, що завдання було виконане силами та засобами СБУ та ГУР у взаємодії із ЗСУ.
Також Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами, — додали у Генштабі.
Більш детальні результати ураження наразі уточнюються.
Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України, — резюмували у Генштабі.