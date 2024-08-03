Вибухи на аеродромі «Морозовськ» у рф, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n197925-genshtab-zsu-pidtverdyv-udar-po-rosiyskomu-voiennomu-aerodromu-morozovsk.html

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Сили оборони України продовжують завдавати ударів по важливих об'єктах російських загарбників.

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Так, в ніч на сьогодні, 3 серпня, українські військові завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області рф. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби, — розповіли у Генштабі. — Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється.

Зазначається, що завдання було виконане силами та засобами СБУ та ГУР у взаємодії із ЗСУ.

Також Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами, — додали у Генштабі.

Більш детальні результати ураження наразі уточнюються.