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У росії після ймовірної атаки безпілотників лунають вибухи, скріншот відео
Потужні вибухи пролунали на військовому аеродромі та нафтобазі у Ростовській області рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197922-potujni-vybuhy-prolunaly-na-viyskovomu-aerodromi-ta-naftobazi-u-rostovskiy-oblasti-rf-video.htmlРакурс
У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 3 серпня, лунали потужні вибухи в районі військового аеродрому «Морозовськ» та нафтобази. Відповідні відео вже з’явилися у соцмережах.
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Місцева влада заявила про нічну атаку загалом нібито 55 дронів.
Так, за попередньою інформацією, у Кам’янському районі Ростовської області був атакований комбінат «Атлас» — одна зі складових російського держрезерву. У соцмережах з’явилися відео, котрі показують палаючі резервуари з паливом.
Комбінат «Атлас» спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема забезпечує ними російську армію.
У «Морозовську», ймовірно, внаслідок пожежі спостерігаються повторні детонації боєприпасів.