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Ракурс
В рф после вероятной атаки беспилотников раздаются взрывы, скриншот видео

Мощные взрывы прогремели на военном аэродроме и нефтебазе в Ростовской области рф (ВИДЕО)

3 авг 2024, 09:17
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У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 3 серпня, лунали потужні вибухи в районі військового аеродрому «Морозовськ» та нафтобази. Відповідні відео вже з’явилися у соцмережах.


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Місцева влада заявила про нічну атаку загалом нібито 55 дронів.

Так, за попередньою інформацією, у Кам’янському районі Ростовської області був атакований комбінат «Атлас» — одна зі складових російського держрезерву. У соцмережах з’явилися відео, котрі показують палаючі резервуари з паливом.

Комбінат «Атлас» спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема забезпечує ними російську армію.

У «Морозовську», ймовірно, внаслідок пожежі спостерігаються повторні детонації боєприпасів.

Источник: Ракурс


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