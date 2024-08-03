В рф после вероятной атаки беспилотников раздаются взрывы, скриншот видео

https://racurs.ua/n197922-moschnye-vzryvy-progremeli-na-voennom-aerodrome-i-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 3 серпня, лунали потужні вибухи в районі військового аеродрому «Морозовськ» та нафтобази. Відповідні відео вже з’явилися у соцмережах.

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Місцева влада заявила про нічну атаку загалом нібито 55 дронів.

Так, за попередньою інформацією, у Кам’янському районі Ростовської області був атакований комбінат «Атлас» — одна зі складових російського держрезерву. У соцмережах з’явилися відео, котрі показують палаючі резервуари з паливом.

Комбінат «Атлас» спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема забезпечує ними російську армію.

У «Морозовську», ймовірно, внаслідок пожежі спостерігаються повторні детонації боєприпасів.