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Ракурс
Рыба массово погибает в прудах на ВОТ, фото: «РЕДПОСТ»

На ВОТ Донетчины из-за действий оккупантов массово погибает рыба — ЦНС

3 авг 2024, 14:33
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У тимчасово окупованому Донецьку фіксують загибель усього живого в Олексіївському ставку. У цій водоймі в один момент уся риба вимерла через забруднену воду.


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Причиною цього стало те, що місцеві представники окупаційної влади вирішили скидати каналізаційні відходи прямо у озеро. Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це далеко не поодинокий випадок доведення до критичного стану водосховищ на ТОТ Донеччини, — зазначають у ЦНС.

Також нещодавно були зафіксовані факти критичного забруднення Азовського моря на території тимчасово окупованого Генічеського району і зокрема Арабатської стрілки. Там морська вода стала небезпечною не тільки для людей, але й для морської фауни, зокрема для дельфінів.

У ЦНС наголошують, що такими діями росіяни демонструють справжні цілі вторгнення в Україну.

Вони воюють за територію, на котрій не має залишитися нічого живого, — зазначають у ЦНС і закликають допомогти звільнити українську землю, повідомляючи інформацію про розміщення ворога до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


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