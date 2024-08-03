Рыба массово погибает в прудах на ВОТ, фото: «РЕДПОСТ»

https://racurs.ua/n197933-na-vot-donetchiny-iz-za-deystviy-okkupantov-massovo-pogibaet-ryba-cns.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Донецьку фіксують загибель усього живого в Олексіївському ставку. У цій водоймі в один момент уся риба вимерла через забруднену воду.

.

Причиною цього стало те, що місцеві представники окупаційної влади вирішили скидати каналізаційні відходи прямо у озеро. Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це далеко не поодинокий випадок доведення до критичного стану водосховищ на ТОТ Донеччини, — зазначають у ЦНС.

Також нещодавно були зафіксовані факти критичного забруднення Азовського моря на території тимчасово окупованого Генічеського району і зокрема Арабатської стрілки. Там морська вода стала небезпечною не тільки для людей, але й для морської фауни, зокрема для дельфінів.

У ЦНС наголошують, що такими діями росіяни демонструють справжні цілі вторгнення в Україну.