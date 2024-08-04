Бывший руководитель Ровенского ТЦК вышел из СИЗО под залог, но его снова задержали

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Ракурс

Колишній керівник Рівненського обласного ТЦК Сергій Луцюк, якого звинувачують у побитті солдата і незаконному збагаченні, днями вийшов із СІЗО під заставу в 450 тисяч гривень… але його знову затримали за новим звинуваченням.

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Луцюку повідомили вже четверту підозру — у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114−1 КК України).

Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухилянні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

Слідчі проситимуть для ексвійськкома запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У липні 2023 року Сергію Луцюку було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426−1, ч. 4 ст. 186 КК України). Він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави.

У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили йому ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося.

Днями, після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.