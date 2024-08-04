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Ракурс
В Киевской области запускают первую в Украине школу женищин-водителей строительной техники

В Киевской области запускают первую в Украине школу женищин-водителей строительной техники

4 авг 2024, 10:04
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Київщина першою серед українських областей почне навчати жінок «чоловічим» професіям водіїв будівельної техніки. Жінки за кермом екскаваторів та навантажувачів допоможуть українським компаніям впоратися з кадровою кризою, спричиненою війною.


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Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, навчання першого курсу Школи операторів будівельної техніки розпочнеться вже 5 серпня на базі Немішаївського фахового коледжу.

До першої групи навчання увійшли 15 жінок. Курс триватиме 9 тижнів.

Навчальна програма орієнтована на залучення жінок до професії водіїв будівельної техніки на рівних умовах, хоча місця доступні і для чоловіків.

Всього передбачається, що навчання пройде 75 осіб у п`яти навчальних групах. Практичне навчання керування буде проходити на сучасних екскаваторах та навантажувачах.

Источник: Ракурс


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