На Київщині запускають першу в Україні школу водійок будівельної техніки

https://racurs.ua/ua/n197954-na-kyyivschyni-zapuskaut-pershu-v-ukrayini-shkolu-vodiyok-budivelnoyi-tehniky.html

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Київщина першою серед українських областей почне навчати жінок «чоловічим» професіям водіїв будівельної техніки. Жінки за кермом екскаваторів та навантажувачів допоможуть українським компаніям впоратися з кадровою кризою, спричиненою війною.

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Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, навчання першого курсу Школи операторів будівельної техніки розпочнеться вже 5 серпня на базі Немішаївського фахового коледжу.

До першої групи навчання увійшли 15 жінок. Курс триватиме 9 тижнів.

Навчальна програма орієнтована на залучення жінок до професії водіїв будівельної техніки на рівних умовах, хоча місця доступні і для чоловіків.

Всього передбачається, що навчання пройде 75 осіб у п`яти навчальних групах. Практичне навчання керування буде проходити на сучасних екскаваторах та навантажувачах.