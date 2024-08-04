Обмен заключенными между рф и Западом - Трамп поздравил путина с «прекрасным соглашением»

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп привітав кремлівського диктатора владіміра путіна з «чудовою угодою». Йдеться про обмін ув’язненими між рф та країнами Заходу.

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Я хотів би привітати путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду. […] Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх [ув'язнених] повернули, але чи не створює це поганий прецедент? — сказав експрезидент США на мітингу Джорджії.

За словами Трампа, росіянам вдалося перехитрити американських чиновників в рамках найбільшої подібної угоди з часів закінчення холодної війни.

Трамп зневажливо назвав угоду нижчою за угоди, які він укладав, перебільшуючи кількість ув’язнених, звільнених, коли він був президентом, і збрехав як про те, як їх звільнили, так і про умови угоди Байдена.

Ви бачили угоду, яку ми уклали? Тепер дивіться, ми хочемо залучити людей. У нас 59 заручників — я ніколи нічого не платив. Вони звільнили одних із найбільших убивць у світі, — продовжив Трамп. — Одні з найзлісніших убивць, яких вони мали. І ми повернули наших людей, але ми уклали жахливі, жахливі угоди. І приємно сказати, що ми їх повернули, але чи створює це поганий прецедент?"

Твердження Трампа щодо кількості звільнених ним ув’язнених дещо коливалися — раніше він стверджував, що звільнив 58 ув’язнених. Хоча під час адміністрації Трампа були звільнені в’язні в інших країнах, їхня кількість точно невідома, але менша за цю кількість.

Крім того, твердження Трампа про те, що він «ніколи нічого не платив», очевидно, правдиве з точки зору грошей, але припущення, що Байден платив гроші за свою історичну угоду, є брехнею.

Тим часом в рамках однієї угоди 2020 року, яку адміністрація Трампа уклала з Іраном щодо звільнення двох американських в’язнів, понад 200 бойовиків-хуситів, які утримувалися в Омані, були звільнені та отримали дозвіл повернутися до Ємену.

Загалом в нещодавньому обміні взяли участь 24 людини. Московити передали американцям 16 осіб (серед них громадяни Німеччини, США та росіяни), росія ж натомість отримала вісьмох громадян рф.

Серед звільнених 16 ув’язнених, звільнених з росії, у тому числі п’ятеро німців і семеро громадян рф, які перебували як політв’язні. Президент Байден подякував Німеччині, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччині за допомогу в обміні полоненими між різними країнами. Він не хвалив Путіна у своїх коментарях.