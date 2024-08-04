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Ракурс
В видео поздравления ко дню ПС показали кадры с F-16

В видео поздравления ко дню ПС показали кадры с F-16

4 авг 2024, 12:29
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У привітальному відео на сторінці Миколи Олещука показали також декілька кадрів з літаком F-16.


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Це данський двомісний F-16BM із бортовим ET-022, на якому наші пілоти проходили навчання.

Кадри, схоже теж із закордонних навчань, тому офіційно використання F-16 в Україні поки що не підтверджено. Сподіваюся, цього року ми побачимо їх застосування, — пише авіаблогер Віталій Трубников.

На цьому ж відео вперше на відео показали, як Повітряні сили запускають Storm Shadow.

Це перше офіційне відео використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP від Повітряних Сил ЗСУ та перше відео з бойовим використанням цієї ракети взагалі.

Источник: Ракурс


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