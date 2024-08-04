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В видео поздравления ко дню ПС показали кадры с F-16
В видео поздравления ко дню ПС показали кадры с F-16https://racurs.ua/n197960-v-video-pozdravleniya-ko-dnu-ps-pokazali-kadry-s-f-16.htmlРакурс
У привітальному відео на сторінці Миколи Олещука показали також декілька кадрів з літаком F-16.
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Це данський двомісний F-16BM із бортовим ET-022, на якому наші пілоти проходили навчання.
Кадри, схоже теж із закордонних навчань, тому офіційно використання F-16 в Україні поки що не підтверджено. Сподіваюся, цього року ми побачимо їх застосування, — пише авіаблогер Віталій Трубников.
На цьому ж відео вперше на відео показали, як Повітряні сили запускають Storm Shadow.
Це перше офіційне відео використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP від Повітряних Сил ЗСУ та перше відео з бойовим використанням цієї ракети взагалі.
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