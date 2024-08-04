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Ракурс
Повітряні сили вперше опублікували відео пуску крилатих ракет Storm Shadow по Криму

Повітряні сили вперше опублікували відео пуску крилатих ракет Storm Shadow по Криму

4 сер 2024, 11:13
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Вперше на відео показали, як Повітряні сили запускають Storm Shadow.


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Це перше офіційне відео використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP від Повітряних Сил ЗСУ та перше відео з бойовим використанням цієї ракети взагалі.

Зокрема зафільмовано, як скидання здійснюються з висоти близької до 500 метрів на дозвуковій швидкості, при цьому Су-24 не виконують протизенітний маневр з розворотом та відходом на форсажі. Тобто скидання відбувається у достатній віддаленості від фронту.

Слід зазначити, що загалом відео використання Storm Shadow/SCALP обмаль і фактично єдине, що до цього часу було — це офіційне відео від розробника та виробника цих ракет — MBDA, з кадрами знятими ще наприкінці 90-х та на початку 2000-х років.

Більше того, це відео є першим публічним записом саме бойового використання цих крилатих ракет. Хоча раніше вони використовувались під час війни проти Іраку у 2003 році, у 2011 році у Лівії, проти режиму Асада у Сирії та ІДІЛ в Іраку.

Але саме відбиття агресії РФ в Україні стало зоряним часом цієї ракети з ефективним ураженням таких цілей, як штаб Чорноморського флоту рф у поки окупованому Севастополі та навіть підводний човен, що стало унікальною та першою в історії подією.

Джерело: Ракурс


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