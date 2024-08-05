Украинская ПВО ночью сбила все российские «Шахеды». Фото:

https://racurs.ua/n197985-ukrainskaya-pvo-polnostu-otrabotala-po-rossiyskim-shahedam.html

Ракурс

Сили оборони збили всі російські безпілотники, якими вночі рф атакувала Україну.

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У ніч на 5 серпня окупанти запускали ударні БпЛА типу Shahed із районів російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Всі 24 ворожі безпілотники були знищені українськими захисниками. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ працювали у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, в ГУР заявляли, що росія запускає по Україні безпілотники з фанери та пінопласту. Ці БпЛА не несуть вибухівки, літають групами та дуже схожі на «Шахеди». Нові безпілотники рф, ймовірно, коштують лише 10 тис. дол. за один, що робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети протиповітряної оборони.