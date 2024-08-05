Министр экономики ХАМАСа Абеда Аль-Зери. Фото:

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Ракурс

ЦАХАЛ знищив ще одного лідера угруповання ХАМАС.

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Ізраїльські військові ліквідували міністра економіки ХАМАСу Абеда Аль-Зері, який також працював у відділі виробництва військового крила угруповання. Цей посадовець перешкоджав доставці гуманітарної допомоги мирним жителям у Секторі Газа. Про це Армія оборони Ізраїлю повідомила у соціальній мережі X.

Зазначається, що міністр відіграв важливу роль у керуванні зусиллями ХАМАСу щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Гази, та в управлінні контрольованими ХАМАСом ринками. Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу та коштів на терористичні цілі.

Нагадаємо, 31 липня в Тегерані був знищений із лідерів ХАМАС Ісмаїл Ганія, який перебував у спеціальні резиденції для ветеранів війн. ЗМІ назвали це однією з найбільш успішних операцій ЦАХАЛу.

У липні ізраїльські військові ліквідували командувача військовим крилом ХАМАС Мухаммада Дейфа, якого вважають організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня.