Ракурсhttps://racurs.ua/
Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАСу — війна на Близькому Сході
Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАСуhttps://racurs.ua/ua/n197996-izrayil-zayavyv-pro-likvidaciu-sche-odnogo-vatajka-hamasu.htmlРакурс
ЦАХАЛ знищив ще одного лідера угруповання ХАМАС.
.
Ізраїльські військові ліквідували міністра економіки ХАМАСу Абеда Аль-Зері, який також працював у відділі виробництва військового крила угруповання. Цей посадовець перешкоджав доставці гуманітарної допомоги мирним жителям у Секторі Газа. Про це Армія оборони Ізраїлю повідомила у соціальній мережі X.
Зазначається, що міністр відіграв важливу роль у керуванні зусиллями ХАМАСу щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Гази, та в управлінні контрольованими ХАМАСом ринками. Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу та коштів на терористичні цілі.
Нагадаємо, 31 липня в Тегерані був знищений із лідерів ХАМАС Ісмаїл Ганія, який перебував у спеціальні резиденції для ветеранів війн. ЗМІ назвали це однією з найбільш успішних операцій ЦАХАЛу.
У липні ізраїльські військові ліквідували командувача військовим крилом ХАМАС Мухаммада Дейфа, якого вважають організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня.