Спутниковые снимки свидетельствуют об уничтожении установки С-400 после удара по Крыму 2 августа

https://racurs.ua/n197999-sputnikovye-snimki-svidetelstvuut-ob-unichtojenii-ustanovki-s-400-posle-udara-po-krymu-2-avgusta.html

Ракурс

Супутникові знімки свідчать про знищення однієї установки С-400 після удару по Криму 2 серпня.

.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Телеграм-канал, присвячений Криму, стверджує, що українські удари 2 серпня по підводному човну «Ростов-на-Дону» Чорноморського флоту росії в порту Севастополя не привели до його затоплення. Комерційно доступні супутникові знімки Planet Labs PBC, зроблені 2 серпня, свідчать про те, що українські сили пошкодили підводний човен, але ISW поки не може незалежно перевірити повідомлення про те, що український удар знищив підводний човен, ані ступінь завданої ударом шкоди, — повідомили аналітики.

Водночас ISW наводить слова речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, який заявив, що російські сили, по суті, більше не використовують два з п’яти російських військових аеродромів у Криму після нещодавніх українських ударів по півострову.

Москва про втрати своєї військової техніки не повідомляла.

У ніч на 2 серпня окупаційна влада Севастополя заявляла про роботу ППО і падіння осколків ракети на кількох вулицях міста. Проте вночі лунав потужний вибух, не схожий на знищення БПЛА, а характерний для наземного вибуху. Генштаб Збройних сил України пізніше заявив про успішне ураження і затоплення підводного човна Чорноморського флоту рф «Ростов-на-Дону», а також про удар по російському ЗРК С-400 у Криму, що призвів до пошкодження чотирьох пускових установок ЗРК «Тріумф».