Резкое уменьшение числа украинских мигрантов спровоцировало кризис рабочей силы в Польше

https://racurs.ua/n198006-rezkoe-umenshenie-chisla-ukrainskih-migrantov-sprovocirovalo-krizis-rabochey-sily-v-polshe.html

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Різке зменшення кількості українських мігрантів призвело до кризи робочої сили у Польщі. Компанії дедалі частіше стикаються з проблемами під час наймання працівників, а кількість відкритих вакансій поступово збільшується.

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У виданні Rzeczpospolita заявили, що «особливо гостра проблема в будівельних, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів».

Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що «потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та білорусі) поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн».

Ще однією з причин збільшення дефіциту робочої сили називають демографічну ситуацію в Польщі.

Число іноземців, які працювали в Польщі в лютому цього року, становило понад 1 мільйон 4 тисячі 600 осіб, а їх частка в загальній кількості зайнятих становила 6,6%, повідомило в понеділок, 5 серпня, Головне статистичне управління. Іноземці, які працюють у Польщі, походять із понад 150 країн світу, найбільше число — з України.