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Ракурс
Різке зменшення кількості українських мігрантів призвело до кризи робочої сили у Польщі

Різке зменшення кількості українських мігрантів спровокувало кризу робочої сили у Польщі

5 сер 2024, 19:37
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Різке зменшення кількості українських мігрантів призвело до кризи робочої сили у Польщі. Компанії дедалі частіше стикаються з проблемами під час наймання працівників, а кількість відкритих вакансій поступово збільшується.


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У виданні Rzeczpospolita заявили, що «особливо гостра проблема в будівельних, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів».

Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що «потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим (наприклад, України та білорусі) поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн».

Ще однією з причин збільшення дефіциту робочої сили називають демографічну ситуацію в Польщі.

Число іноземців, які працювали в Польщі в лютому цього року, становило понад 1 мільйон 4 тисячі 600 осіб, а їх частка в загальній кількості зайнятих становила 6,6%, повідомило в понеділок, 5 серпня, Головне статистичне управління. Іноземці, які працюють у Польщі, походять із понад 150 країн світу, найбільше число — з України.

За даними статистичної установи, в кінці лютого 2024 року серед іноземців, що працювали в Польщі, 384 тисячі 200 були зайняті на основі договорів доручення і подібних контрактів. Більшість становили чоловіки, хоча їх частка зменшилася з 64,7% в кінці січня 2022 року до 59,5% наприкінці лютого 2024 року.

Як повідомлено, найбільше працевлаштованих у Польщі іноземців походило з України; наприкінці лютого цього року це було 690 тисяч 200 осіб. Порівняно з січнем 2022 року їх частка зменшилася на 4,6% і становила 68,7%.

Також у Польщі працювали громадяни Білорусі (11,4%), Грузії (2,5%), Індії (1,8%), Молдови (1,3%) і Філіппін (1%). Майже одна п’ята іноземців, зайнятих у Польщі, проживала в столичному варшавському регіоні (19%), а найменше — у Свєнтокшиському (нижче 10%).

Джерело: Ракурс


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