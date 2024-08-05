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Ракурс
россия возобновила использование баллистических ракет из КНДР

россия возобновила использование баллистических ракет из КНДР

5 авг 2024, 20:58
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Після п’ятимісячної паузи росія відновила використання балістичних ракет із КНДР для ударів по Україні


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Про це пише Defense Express із посиланням на обізнані джерела.

Під час масованого удару по Україні 31 липня російські окупанти застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва. Пуск було зафіксовано з території рф в напрямку Білої Церкви, але ракета просто впала на території Київщини, ймовірно, після вибуху в повітрі.

На місці її падіння були знайдені уламки з маркуванням, що відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які рф використовувала для ударів по Україні на початку цього року.

Останній до цього моменту зафіксований випадок застосування росіянами балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва для ударів по Україні датується 27 лютого 2024 року.

Источник: Ракурс


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