россия возобновила использование баллистических ракет из КНДР

https://racurs.ua/n198011-rossiya-vozobnovila-ispolzovanie-ballisticheskih-raket-iz-kndr.html

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Після п’ятимісячної паузи росія відновила використання балістичних ракет із КНДР для ударів по Україні

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Про це пише Defense Express із посиланням на обізнані джерела.

Під час масованого удару по Україні 31 липня російські окупанти застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва. Пуск було зафіксовано з території рф в напрямку Білої Церкви, але ракета просто впала на території Київщини, ймовірно, після вибуху в повітрі.

На місці її падіння були знайдені уламки з маркуванням, що відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які рф використовувала для ударів по Україні на початку цього року.

Останній до цього моменту зафіксований випадок застосування росіянами балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва для ударів по Україні датується 27 лютого 2024 року.