россияне просили США повлиять на Киев не наносить удар в день ​​ВМФ рф

https://racurs.ua/n198016-rossiyane-prosili-ssha-povliyat-na-kiev-ne-nanosit-udar-v-den-vmf-rf.html

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Україна готувалася завдати удару по путіну та міністру оборони рф, але США попросили цього не робити

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Атака мала статись у так званий «день ВМФ рф», 28 липня, коли на параді в Петербурзі був путін, пише «Мілітарний».

Однак її скасували, бо напередодні російський міністр оборони телефонував главі Пентагону Остіну і просив скасувати атаку.

Заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков заявив російському «Интерфаксу», що російський міністр оборони Андрій Бєлоусов особисто дзвонив міністру оборони США Ллойду Остіну щодо цього питання.

Рябков додав, що телефона розмова двох міністрів нібито мала позитивний результат для росії та «допомогла уникнути ескалаційного витка»:

Сигнал нашого військового керівництва та міністра оборони американському колезі, мабуть, мав вплив.

Як стверджує Рябков, Ллойд Остін був вкрай здивований цими звістками, але сприйняв їх досить серйозно.

Після цього Вашингтон нібито зв’язався з Києвом і попросив не робити те, що було заплановано.

Цю інформацію також підтверджують в американському виданні New York Times, яке, покликаючись на трьох неназваних американських посадовців, писало, що під час телефонної розмови Бєлоусов розповів Остіну, що Москва виявила підготовку України до «таємної операції» проти рф.

Видання зазначало, що досі незрозуміло, чи справді Україна планувала операцію, про яку повідомляв Бєлоусов.

За словами російського дипломата, якби українська операція була здійснена, то це мало нібито призвести до «некерованого конфлікту» між рф та США.