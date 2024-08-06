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ООН уволит девять работников UNRWA за участие в нападении ХАМАС на Израиль

ООН уволит девять работников UNRWA за участие в нападении ХАМАС на Израиль

6 авг 2024, 08:40
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До нападу ХАМАС на Ізраїль в жовтні 2023 року могли бути причетними 9 співробітників агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).


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Розслідування ООН знайшло «достатньо доказів» цьому. Водночас там не уточнили, яку саме вони відігравали роль, лише вказали, що всі працівники — чоловіки. Загалом розслідування проводили стосовно 19 співробітників UNRWA (двоє з них померли), пише Times of Israel.

Ізраїль стверджує, що в UNRWA багато бойовиків ХАМАС та інших угруповань — вони брали участь в атаці на Ізраїль 7 жовтня.

Ізраїль заявляв, що нібито понад 450 співробітників UNRWA були військовими в терористичних групах Гази. У січні 2024 року агентство звільнило невизначену кількість працівників через причетність до збройної атаки на Ізраїль.

Зараз ООН веде розслідування, а низка країн призупиняла фінансування агентства.

Источник: Ракурс


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