ООН звільнить дев’ять працівників UNRWA за участь у нападі ХАМАС на Ізраїль

ООН звільнить дев’ять працівників UNRWA за участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня

https://racurs.ua/ua/n198018-oon-zvilnyt-dev-yat-pracivnykiv-unrwa-za-uchast-u-napadi-hamas-na-izrayil.html

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До нападу ХАМАС на Ізраїль в жовтні 2023 року могли бути причетними 9 співробітників агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

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Розслідування ООН знайшло «достатньо доказів» цьому. Водночас там не уточнили, яку саме вони відігравали роль, лише вказали, що всі працівники — чоловіки. Загалом розслідування проводили стосовно 19 співробітників UNRWA (двоє з них померли), пише Times of Israel.

Ізраїль стверджує, що в UNRWA багато бойовиків ХАМАС та інших угруповань — вони брали участь в атаці на Ізраїль 7 жовтня.

Ізраїль заявляв, що нібито понад 450 співробітників UNRWA були військовими в терористичних групах Гази. У січні 2024 року агентство звільнило невизначену кількість працівників через причетність до збройної атаки на Ізраїль.

Зараз ООН веде розслідування, а низка країн призупиняла фінансування агентства.